Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
144,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,29
Экономия при брони: -17,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
159,81
Экономия при брони: -7,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,33
Экономия при брони: -16,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,85
Экономия при брони: -9,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,53
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
151,41
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,01
Экономия при брони: -12,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,28
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
159,08
Экономия при брони: -14,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
162,24
Экономия при брони: -17,16 грн