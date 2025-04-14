Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
154,41
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,55
Экономия при брони: -9,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
158,16
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,76
Экономия при брони: -8,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP