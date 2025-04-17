Киев
Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)

Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,40
Экономия при брони: -4,90 грн
148,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
140,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,72
Экономия при брони: -4,49 грн
145,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
136,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,10
Экономия при брони: -3,60 грн
148,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,69
Экономия при брони: -18,20 грн
138,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,90
Экономия при брони: -0,40 грн
148,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
144,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,44
Экономия при брони: -8,30 грн
147,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
136,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,61
Экономия при брони: -12,02 грн
143,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,33
Экономия при брони: -12,99 грн
143,34 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
145,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
122,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,00
Экономия при брони: -0,50 грн
148,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,75
Экономия при брони: -10,63 грн
143,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,50 грн
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