Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,40
Экономия при брони: -4,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,72
Экономия при брони: -4,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,69
Экономия при брони: -18,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
148,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,44
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,61
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,33
Экономия при брони: -12,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,75
Экономия при брони: -10,63 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP