Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
151,54
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
154,95
Экономия при брони: -7,04 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
150,83
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
146,98
Экономия при брони: -3,98 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
154,85
Экономия при брони: -5,18 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,62
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,45
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,26
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
158,27
Экономия при брони: -14,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
163,38
Экономия при брони: -7,47 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
147,77
Экономия при брони: -4,77 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
153,25
Экономия при брони: -8,74 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
150,31
Экономия при брони: -4,31 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
161,90
Экономия при брони: -6,18 грн