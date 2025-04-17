Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,93
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
150,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,52
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,90
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
156,45
Экономия при брони: -13,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
149,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,96
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
164,27
Экономия при брони: -16,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,78
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
151,08
Экономия при брони: -13,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
152,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP