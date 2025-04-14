Перметриновая мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
160,39
Экономия при брони: -8,91 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
151,61
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,72
Экономия при брони: -11,89 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
154,59
Экономия при брони: -10,57 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
151,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
155,03
Экономия при брони: -11,01 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,34
Экономия при брони: -8,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
157,22
Экономия при брони: -11,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Перметриновая мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
LMP