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Гепатострім (Hepatostream) (568290) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепатострім (Hepatostream)
Ціна в місті Київ
від 603,36 грн
Без рецепта
14 шт від 603,36 грн
В наявності в 265 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
14 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура