Гепатострім (Hepatostream)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
890,21
Економія при броні: -40,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
906,09
Економія при броні: -56,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
856,80
Економія при броні: -69,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
912,07
Економія при броні: -62,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
899,52
Економія при броні: -49,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
902,76
Економія при броні: -53,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
403,19
Економія при броні: -21,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
913,83
Економія при броні: -50,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
956,06
Економія при броні: -65,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
927,52
Економія при броні: -37,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
893,45
Економія при броні: -43,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
894,22
Економія при броні: -44,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
808,42
Економія при броні: -42,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
943,45
Економія при броні: -53,32 грн