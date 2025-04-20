Гепатострім (Hepatostream)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
881,33
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
895,76
Економія при броні: -46,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
798,00
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
763,31
Економія при броні: -27,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
855,20
Економія при броні: -71,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
884,91
Економія при броні: -75,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
884,57
Економія при броні: -74,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
909,51
Економія при броні: -99,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
798,00
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
886,28
Економія при броні: -36,55 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
798,00
Економія при броні: -15,40 грн