Гепатострім (Hepatostream)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
913,05
Економія при броні: -49,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
812,00
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
906,97
Економія при броні: -43,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
879,62
Економія при броні: -29,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
895,85
Економія при броні: -46,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
890,12
Економія при броні: -40,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
911,65
Економія при броні: -61,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
910,62
Економія при броні: -60,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
911,73
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
812,00
Економія при броні: -75,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
907,80
Економія при броні: -58,07 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
812,00
Економія при броні: -68,60 грн