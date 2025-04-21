Гепатострім (Hepatostream)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
910,97
Економія при броні: -47,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
888,67
Економія при броні: -38,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
909,77
Економія при броні: -60,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
446,08
Економія при броні: -21,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
855,20
Економія при броні: -71,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
955,52
Економія при броні: -65,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
906,35
Економія при броні: -56,62 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
928,41
Економія при броні: -64,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
896,53
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
838,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
897,34
Економія при броні: -33,68 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
925,81
Економія при броні: -62,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
855,20
Економія при броні: -71,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
907,89
Економія при броні: -58,16 грн