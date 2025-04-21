Гепатострім (Hepatostream)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
898,66
Економія при броні: -48,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
359,76
Економія при броні: -22,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
805,25
Економія при броні: -42,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
598,16
Економія при броні: -25,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
793,52
Економія при броні: -30,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
854,10
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
895,16
Економія при броні: -45,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
890,55
Економія при броні: -40,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
800,73
Економія при броні: -37,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
907,63
Економія при броні: -57,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
818,14
Економія при броні: -55,21 грн