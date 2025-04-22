Гепатострім (Hepatostream)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
239,81
Економія при броні: -15,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
856,60
Економія при броні: -74,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
906,86
Економія при броні: -57,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
909,51
Економія при броні: -59,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
239,67
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
896,61
Економія при броні: -46,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
838,50
Економія при броні: -55,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
882,10
Економія при броні: -32,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
685,81
Економія при броні: -41,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
838,50
Економія при броні: -55,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
901,70
Економія при броні: -39,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
814,15
Економія при броні: -51,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гепатострім порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
884,23
Економія при броні: -34,50 грн