Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози

Калію йодид (Kalium iodide)

Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
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від 39,90 грн
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Характеристики
Виробник
Исток-Плюс
Форма випуску
Порошок для орального розчину
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
125 мг
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Дієтичні добавки
Міжнародна назва