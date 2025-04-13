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Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози
Калію йодид (Kalium iodide)
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від
39,90
грн
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Характеристики
Виробник
Исток-Плюс
Форма випуску
Порошок для орального розчину
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
125 мг
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Дієтичні добавки
12.1. Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози
Міжнародна назва
KALII IODIDUM* (КАЛІЮ ЙОДИД*)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
39,90
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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