Київ
Калію йодид (Kalium iodide)

Калію йодид (Kalium iodide)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
288.8 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
49,64
Економія при броні: -2,72 грн
46,92 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
411.9 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
685.9 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
41,60
Економія при броні: -3,30 грн
38,30 грн
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
515.6 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
ГоловнаКошикОбране