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Калію йодид (Kalium iodide)
Калію йодид (Kalium iodide)
Харків
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Березинська, 19
185.3 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
49,70
Економія при броні:
-2,78 грн
46,92
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
546.3 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
854.8 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
41,60
Економія при броні:
-3,30 грн
38,30
грн
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Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
721.8 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
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