Київ
Калію йодид (Kalium iodide)

Калію йодид (Kalium iodide)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
140.2 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
50,11
Економія при броні: -3,19 грн
46,92 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
412.5 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
719.6 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
41,60
Економія при броні: -3,30 грн
38,30 грн
Соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
556.0 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
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