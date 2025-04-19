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Калію йодид (Kalium iodide)
Калію йодид (Kalium iodide)
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
49,72
Економія при броні:
-2,80 грн
46,92
грн
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В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
487.9 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
803.7 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
41,60
Економія при броні:
-3,30 грн
38,30
грн
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Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
648.7 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
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