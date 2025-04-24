Київ
Калію йодид (Kalium iodide)

Калію йодид (Kalium iodide)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
44,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
425.2 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
48,77
Економія при броні: -1,85 грн
46,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
508.4 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
41,60
Економія при броні: -4,30 грн
37,30 грн
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
419.8 км
Калію йодид порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
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