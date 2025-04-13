Застосування лікарського засобу може спричинити розвиток побічних реакцій, у такому випадку слід припинити його застосування. У випадках підвищення чутливості при довготривалому застосуванні слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися за консультацією до лікаря для призначення відповідного лікування.

У деяких пацієнтів виразки слизової оболонки ротової порожнини/глотки можуть бути симптомами серйозних патологічних процесів. У зв’язку з цим пацієнти, у яких симптоми посилилися або не зменшилися протягом 3 днів або у яких підвищилася температура тіла чи виникли інші симптоми, мають звернутися за консультацією до терапевта або стоматолога.

Не рекомендується застосовувати бензидамін пацієнтам із підвищеною чутливістю до ацетилсаліцилової кислоти або інших НПЗЗ.

Застосування лікарського засобу може спричинити бронхоспазм у пацієнтів, хворих на бронхіальну астму або з бронхіальною астмою в анамнезі. Такі пацієнти мають бути обов’язково про це попереджені, лікарський засіб у таких випадках слід застосовувати з обережністю. Не рекомендується проводити тривалу терапію цим лікарським засобом, оскільки це може нашкодити бактеріальній флорі ротової порожнини.

Уникати контакту з очима.

Лікарський засіб Тевалор-Тева Бензидамін містить метилпарагідроксибензоат (Е 218), який може спричиняти алергічні реакції (можливо, уповільненого типу), а в окремих випадках — бронхоспазм.

Лікарський засіб містить олію рицинову поліетоксильовану гідрогенізовану, може спричиняти розлади шлунка та діарею.

Цей лікарський засіб містить невелику кількість етанолу (спирту) — менше 100 мг на 0,5 мл лікарського засобу.

Для спортсменів: застосування лікарських засобів, що містять етанол, може давати позитивний результат аналізу антидопінгового тесту, враховуючи межі, встановлені деякими спортивними федераціями.