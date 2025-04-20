Тевалор Бензидамін (Tevalor Benzydamine)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
207,64
Економія при броні: -20,35 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,80
Економія при броні: -46,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
216,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,80
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
197,76
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
200,78
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,80
Економія при броні: -46,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
216,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
234,40
Економія при броні: -55,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,80
Економія при броні: -46,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
216,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
201,26
Економія при броні: -23,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
234,40
Економія при броні: -55,00 грн