Тевалор Бензидамін (Tevalor Benzydamine)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
202,23
Економія при броні: -21,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
205,83
Економія при броні: -25,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
202,56
Економія при броні: -12,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
234,40
Економія при броні: -56,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
202,92
Економія при броні: -17,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
239,34
Економія при броні: -12,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
234,40
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
209,61
Економія при броні: -23,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
200,85
Економія при броні: -14,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
199,84
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
201,08
Економія при броні: -27,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
208,40
Економія при броні: -35,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
201,01
Економія при броні: -10,12 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
198,03
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
194,84
Економія при броні: -9,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
204,01
Економія при броні: -11,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
206,28
Економія при броні: -13,91 грн