Тевалор Бензидамін (Tevalor Benzydamine)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
204,83
Економія при броні: -12,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
206,80
Економія при броні: -7,99 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
202,25
Економія при броні: -24,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
210,71
Економія при броні: -24,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
223,20
Економія при броні: -48,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
206,82
Економія при броні: -25,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
197,75
Економія при броні: -19,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
185,08
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
204,96
Економія при броні: -10,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
200,01
Економія при броні: -13,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна