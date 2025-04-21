Тевалор Бензидамін (Tevalor Benzydamine)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
204,15
Економія при броні: -17,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
203,74
Економія при броні: -17,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
230,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
207,00
Економія при броні: -20,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
200,77
Економія при броні: -14,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,80
Економія при броні: -47,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
236,20
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
199,16
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
202,30
Економія при броні: -20,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
230,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
217,21
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
206,18
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -46,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна