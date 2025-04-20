Тевалор Бензидамін (Tevalor Benzydamine)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
211,11
Економія при броні: -21,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
202,57
Економія при броні: -18,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
198,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
198,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
214,10
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
205,70
Економія при броні: -8,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
225,00
Економія при броні: -52,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
213,65
Економія при броні: -20,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
227,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
186,70
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
187,15
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
241,48
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тевалор-Тева Бензидамін спрей для ротової порожнини 1.5 мг/мл флакон 30 мл №1
Тева Україна
198,00
Економія при броні: -17,00 грн