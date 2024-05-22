Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТВердіогаст (Verdiogast) Вердіогаст (Verdiogast) (555039) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 107,74 грн Без рецепта 20 шт, 370 мг від 107,74 грн 20 шт від 48,36 грн В наявності в 398 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЗАТ "Ліктрави" Форма випуску Капсули Дозування 370 мг Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ