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Вердіогаст (Verdiogast) (555039) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вердіогаст (Verdiogast)
Ціна в місті Київ
від 107,74 грн
Без рецепта
20 шт, 370 мг від 107,74 грн 20 шт від 48,36 грн
В наявності в 398 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
370 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ