Київ (адресу не вказано)
Доступно в 661 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,00
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,78
Економія при броні: -16,13 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
175,91
Економія при броні: -17,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,12
Економія при броні: -4,28 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
178,76
Економія при броні: -54,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
159,75
Економія при броні: -18,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,19
Економія при броні: -9,34 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
181,41
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,41
Економія при броні: -22,24 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,07
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,29
Економія при броні: -17,75 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"