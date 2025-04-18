Київ
Вердіогаст (Verdiogast)

Вердіогаст (Verdiogast)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 661 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
147,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
64,12 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
134,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,15 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
138,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
57,09 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
124,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,00
Економія при броні: -29,60 грн
143,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
66,79 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
129,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,78
Економія при броні: -16,13 грн
68,65 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
175,91
Економія при броні: -17,84 грн
158,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
62,44 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
119,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
147,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,12
Економія при броні: -4,28 грн
79,84 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
178,76
Економія при броні: -54,56 грн
124,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
159,75
Економія при броні: -18,75 грн
141,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
154,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,19
Економія при броні: -9,34 грн
74,85 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
181,41
Економія при броні: -63,00 грн
118,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,41
Економія при броні: -22,24 грн
61,17 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,07
Економія при броні: -15,00 грн
158,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,29
Економія при броні: -17,75 грн
64,54 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
65,30 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
137,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,22 грн
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