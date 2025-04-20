Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,12
Економія при броні: -12,24 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,68
Економія при броні: -12,76 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,00
Економія при броні: -5,00 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
168,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
168,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,32
Економія при броні: -3,52 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,20
Економія при броні: -41,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,69
Економія при броні: -6,84 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,39
Економія при броні: -12,33 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
179,27
Економія при броні: -24,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,72
Економія при броні: -10,87 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн