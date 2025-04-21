Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,68
Економія при броні: -45,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,00
Економія при броні: -18,20 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,00
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,02
Економія при броні: -20,56 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,22
Економія при броні: -19,76 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,79
Економія при броні: -19,33 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
175,93
Економія при броні: -46,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,00
Економія при броні: -33,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,00
Економія при броні: -41,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,42
Економія при броні: -17,41 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,10
Економія при броні: -40,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,75
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,85
Економія при броні: -9,00 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
189,18
Економія при броні: -65,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн