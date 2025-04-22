Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,93
Економія при броні: -2,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,78
Економія при броні: -23,76 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,86
Економія при броні: -5,67 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,84
Економія при броні: -22,82 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,28
Економія при броні: -16,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,50
Економія при броні: -21,44 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,51
Економія при броні: -23,48 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,10
Економія при броні: -10,35 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн