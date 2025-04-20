Львів (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,72
Економія при броні: -5,70 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
176,76
Економія при броні: -44,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,99
Економія при броні: -12,19 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,62
Економія при броні: -42,12 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,50
Економія при броні: -21,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,20
Економія при броні: -23,60 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,30
Економія при броні: -27,66 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,91
Економія при броні: -42,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
159,75
Економія при броні: -23,95 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,00
Економія при броні: -23,40 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
181,40
Економія при броні: -45,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн