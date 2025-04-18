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Вердіогаст (Verdiogast)

Вердіогаст (Verdiogast)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 295 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,33 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
177,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,49
Економія при броні: -11,90 грн
69,59 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
171,76
Економія при броні: -32,49 грн
139,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,15 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
123,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
67,88 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
129,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
176,53
Економія при броні: -47,94 грн
128,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
177,50
Економія при броні: -43,00 грн
134,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,00 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
144,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
159,75
Економія при броні: -25,25 грн
134,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,25 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
124,38 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,61 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
123,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
79,88 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
123,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
71,03 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
152,21 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,94 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,62 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
71,90 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,64
Економія при броні: -8,81 грн
72,83 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
172,08
Економія при броні: -14,01 грн
158,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,21 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
145,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
67,82 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
130,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,81 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,02
Економія при броні: -3,59 грн
79,43 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
177,68
Економія при броні: -50,72 грн
126,96 грн
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