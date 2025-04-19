Київ
Вердіогаст (Verdiogast)

Вердіогаст (Verdiogast)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 238 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,84
Економія при броні: -3,41 грн
80,43 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
173,04
Економія при броні: -21,94 грн
151,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,71
Економія при броні: -16,35 грн
67,36 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,10 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
72,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,67
Економія при броні: -11,83 грн
71,84 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
69,15 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
128,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
181,50
Економія при броні: -47,60 грн
133,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,27
Економія при броні: -29,31 грн
54,96 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
132,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
71,00 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,33
Економія при броні: -4,57 грн
78,76 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
179,54
Економія при броні: -9,93 грн
169,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,11
Економія при броні: -28,15 грн
54,96 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,85
Економія при броні: -59,23 грн
115,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,41
Економія при броні: -16,02 грн
67,39 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
175,48
Економія при броні: -23,73 грн
151,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,68
Економія при броні: -4,22 грн
81,46 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
126,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,07
Економія при броні: -11,27 грн
71,80 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
174,76
Економія при броні: -38,37 грн
136,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,50
Економія при броні: -13,70 грн
71,80 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
177,40
Економія при броні: -26,37 грн
151,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,46
Економія при броні: -17,56 грн
64,90 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
171,11
Економія при броні: -44,40 грн
126,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
72,50 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
149,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
63,23 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
125,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Вердіогаст фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,45
Економія при броні: -3,00 грн
81,45 грн
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
170,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Вердіогаст капсули 370 мг №20
ЗАТ "Ліктрави"
132,85 грн
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