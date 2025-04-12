Фармакодинаміка.

Лікарський засіб має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.

Чинить легку знеболювальну дію.

Фармакокінетика.

При місцевому застосуванні лікарський засіб не надходить до кров’яного русла.