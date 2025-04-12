Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Меновазин-Вішфа інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: ментол, новокаїн (прокаїну гідрохлорид), анестезин (бензокаїн);
100 мл розчину містить ментолу рацемічного — 2,5 г, прокаїну гідрохлориду — 1 г, бензокаїну — 1 г;
допоміжна речовина: етанол 70%.
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із запахом ментолу.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болю.
Код АТХ М02А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб має протисвербіжну дію та місцевоанестезуючий ефект. При нанесенні на шкіру та слизові оболонки спричиняє подразнення нервових закінчень, що супроводжується відчуттям холоду, легкого печіння та поколювання.
Чинить легку знеболювальну дію.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні лікарський засіб не надходить до кров’яного русла.
Показання
Лікарський засіб призначають при невралгіях, міалгіях, артралгіях.
Протипоказання
Лікарський засіб протипоказаний при підвищеній чутливості до новокаїну та інших його компонентів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Компоненти лікарського засобу (новокаїн, анестезин) послаблюють антибактеріальну дію сульфаніламідних препаратів, посилюють ефекти препаратів з місцевоанестезуючою дією.
При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити про це лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб застосовують зовнішньо. Болісні ділянки шкіри розтирають розчином Меновазин-Вішфа 2−3 рази на добу. Курс лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефекту препарату, а також від характеру лікування (монотерапія або застосування в комплексі з іншими лікарськими засобами).
Діти
Не застосовують дітям віком до 12 років.
Передозування
При тривалому застосуванні можливі запаморочення, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, алергічні реакції. При появі таких симптомів застосування лікарського засобу слід припинити, залишки змити з поверхні шкіри водою, провести симптоматичну терапію.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербежу, висипи, набряк, кропив’янка).
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Термін придатності
3 роки.
Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 40 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.