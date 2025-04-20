Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,94
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,00
Економія при броні: -5,00 грн