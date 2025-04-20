Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
43,00
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,47
Економія при броні: -7,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн