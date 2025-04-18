Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 421 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Економія при броні: -15,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,20
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Економія при броні: -15,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,20
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Економія при броні: -15,30 грн