Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Економія при броні: -15,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"