Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Економія при броні: -15,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,20
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Економія при броні: -15,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Економія при броні: -15,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"