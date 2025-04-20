Меновазин-Вішфа (Menovasinum-Vishpha)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,70
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,20
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
52,10
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,10
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
49,30
Економія при броні: -15,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
50,40
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
48,10
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
46,30
Економія при броні: -12,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,10
Економія при броні: -13,10 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Меновазин-Вішфа розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон скляний 40 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
47,00
Економія при броні: -13,00 грн