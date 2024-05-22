Гепаскін вживати як додаткове джерело біологічно активних речовин з метою захисту і нормального функціонування печінки та гепатобіліарної системи, а також для покращення стану шкіри, волосся та нігтів.

Гепаскін містить комплекс поживних речовин: амінокислоти L–орнітин–L–аспартату та силімарину (є джерелом флавонолігнанів: силібініну, ізосилібініну, силідіаніну і силікристину), які в умовах прийому лікарських засобів, при хронічних запальних процесах, цирозі та інших станах з порушенням функції печінки, при неправильному харчуванні, вживанні алкоголю, небажаному впливу навколишнього середовища, порушеннях обміну речовин (метаболічному синдромі, цукровому діабеті), сприяють нормалізації функціонального стану печінки та гепатобіліарної системи.

Гепаскін містить також біотин (вітамін Н) та мінерал цинк, які при дерматологічних хворобах сприяють покращенню стану шкіри, волосся та нігтів.

Поживна (харчова) цінність на 100 g (г) продукту: білки — 13,7 g (г), жири — 0,02 g (г).

Енергетична цінність (калорійність) на 100 g (г), продукту: 54,2 kcal (ккал) 226.87 kJ (кДж)

Спосіб вживання: дорослим та дітям віком від 14 років по 1 капсули 1-2 рази на добу під час або після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Рекомендований термін споживання: 3 місяці, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.