Гепаскін (Hepaskin) (463795) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гепаскін інструкція із застосування
Рекомендації з вживання
Гепаскін вживати як додаткове джерело біологічно активних речовин з метою захисту і нормального функціонування печінки та гепатобіліарної системи, а також для покращення стану шкіри, волосся та нігтів.
Гепаскін містить комплекс поживних речовин: амінокислоти L–орнітин–L–аспартату та силімарину (є джерелом флавонолігнанів: силібініну, ізосилібініну, силідіаніну і силікристину), які в умовах прийому лікарських засобів, при хронічних запальних процесах, цирозі та інших станах з порушенням функції печінки, при неправильному харчуванні, вживанні алкоголю, небажаному впливу навколишнього середовища, порушеннях обміну речовин (метаболічному синдромі, цукровому діабеті), сприяють нормалізації функціонального стану печінки та гепатобіліарної системи.
Гепаскін містить також біотин (вітамін Н) та мінерал цинк, які при дерматологічних хворобах сприяють покращенню стану шкіри, волосся та нігтів.
Поживна (харчова) цінність на 100 g (г) продукту: білки — 13,7 g (г), жири — 0,02 g (г).
Енергетична цінність (калорійність) на 100 g (г), продукту: 54,2 kcal (ккал) 226.87 kJ (кДж)
Спосіб вживання: дорослим та дітям віком від 14 років по 1 капсули 1-2 рази на добу під час або після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.
Рекомендований термін споживання: 3 місяці, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову кількість. Дієтичну добавку не слід вживати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря. Не вживати у разі підвищеної чутливості до окремих компонентів продукту. Не вживати жінкам в період вагітності та лактації.
Не є лікарським засобом. Без ГМО
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, в сухому та недоступному для дітей місці.