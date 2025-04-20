Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
470,19
Економія при броні: -81,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
470,59
Економія при броні: -81,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
420,00
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
420,00
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
462,96
Економія при броні: -20,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
459,41
Економія при броні: -81,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
466,40
Економія при броні: -80,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
462,01
Економія при броні: -82,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
457,68
Економія при броні: -57,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
472,85
Економія при броні: -84,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
420,00
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
232,03
Економія при броні: -37,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
464,15
Економія при броні: -76,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
465,53
Економія при броні: -79,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
455,55
Економія при броні: -44,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
455,60
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
467,99
Економія при броні: -79,65 грн