Харків (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,17
Економія при броні: -69,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
459,80
Економія при броні: -71,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
459,01
Економія при броні: -70,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
466,45
Економія при броні: -93,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,56
Економія при броні: -82,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
465,44
Економія при броні: -82,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
470,59
Економія при броні: -87,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
472,91
Економія при броні: -84,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
465,74
Економія при броні: -77,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
464,82
Економія при броні: -76,34 грн