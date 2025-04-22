Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
471,17
Економія при броні: -83,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
472,54
Економія при броні: -83,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
231,50
Економія при броні: -37,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,30
Економія при броні: -69,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
466,75
Економія при броні: -55,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,86
Економія при броні: -70,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
468,25
Економія при броні: -79,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
459,41
Економія при броні: -71,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
469,88
Економія при броні: -27,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
457,93
Економія при броні: -52,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
471,79
Економія при броні: -83,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
465,00
Економія при броні: -76,39 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
470,24
Економія при броні: -30,84 грн