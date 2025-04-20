Львів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
472,45
Економія при броні: -79,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
463,89
Економія при броні: -83,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
467,53
Економія при броні: -81,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
466,53
Економія при броні: -65,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,64
Економія при броні: -65,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
465,30
Економія при броні: -118,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
461,71
Економія при броні: -72,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,60
Економія при броні: -114,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
204,70
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
471,52
Економія при броні: -83,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
470,81
Економія при броні: -79,10 грн