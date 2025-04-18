Київ (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
467,33
Економія при броні: -79,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
466,55
Економія при броні: -125,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
462,60
Економія при броні: -88,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,61
Економія при броні: -16,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,73
Економія при броні: -70,90 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
469,88
Економія при броні: -95,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,55
Економія при броні: -70,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
455,11
Економія при броні: -66,87 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
458,03
Економія при броні: -80,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,58
Економія при броні: -49,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
474,71
Економія при броні: -86,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
460,62
Економія при броні: -72,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
473,12
Економія при броні: -85,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Гепаскін капсули №30
Фармліга
471,03
Економія при броні: -57,53 грн