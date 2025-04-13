Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.

Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.

Масло м’яти — надзвичайно ефективний засіб проти анаеробних бактерій, існуючих в середовищі з низьким вмістом кисню (наприклад, в ротовій порожнині) і здатних викликати захворювання ясен. М’ята містить ефірну олію, флавоноїди, дубильні речовини і гіркоти. Олію м’яти перцевої застосовують в стоматологічній практиці в якості домішок до зубних порошків, паст і рідин для полоскання рота.

Ефірна олія евкаліпта завдяки протизапальній і антисептичній дії ефективно справляється з різними інфекціями і запаленнями.

Новим словом в стоматології є застосування хітозану — аміносахариду, отриманого з панцира морських крабів, який має виражену антимікробну і протизапальну дію. При попаданні в порожнину рота мікрочастинки хітозану не змиваються водою або слиною, а це означає, що Ваші зуби і ясна захищені від карієсу протягом всього дня!