Зубний порошок Хітозан
Зубний порошок Хітозан інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендований як ефективний профілактичний засіб для догляду за ротовою порожниною, має відбілюючу дію.
Склад
Кальцію карбонат, натрій двовуглекислий, хітозан, ефірна олія м’яти, ефірна олія евкаліпта, лаурилсульфат натрію.
Опис діючих речовин
Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.
Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.
Масло м’яти — надзвичайно ефективний засіб проти анаеробних бактерій, існуючих в середовищі з низьким вмістом кисню (наприклад, в ротовій порожнині) і здатних викликати захворювання ясен. М’ята містить ефірну олію, флавоноїди, дубильні речовини і гіркоти. Олію м’яти перцевої застосовують в стоматологічній практиці в якості домішок до зубних порошків, паст і рідин для полоскання рота.
Ефірна олія евкаліпта завдяки протизапальній і антисептичній дії ефективно справляється з різними інфекціями і запаленнями.
Новим словом в стоматології є застосування хітозану — аміносахариду, отриманого з панцира морських крабів, який має виражену антимікробну і протизапальну дію. При попаданні в порожнину рота мікрочастинки хітозану не змиваються водою або слиною, а це означає, що Ваші зуби і ясна захищені від карієсу протягом всього дня!
Спосіб застосування
Рекомендовано застосовувати вранці та ввечері.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів. Не застосовувати при тонкій і чутливій емалі.
Форма випуску
Пластикова банка 50 г і 100 г.
Термін придатності
30 місяців