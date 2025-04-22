Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,93
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,46
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,08
Економія при броні: -1,20 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,46
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 3
119.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
29,25
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
28,51
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
29,44
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,67
Економія при броні: -1,79 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
42,60
Економія при броні: -10,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
123.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,45
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
124.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,38
Економія при броні: -1,50 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
125.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
32,50
Економія при броні: -7,89 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
126.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,27
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
127.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,02
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
127.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,91
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
127.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,81
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
128.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,21
Економія при броні: -1,33 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком