Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,06
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,98
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,92
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,79
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,81
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,75
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
15.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,23
Економія при броні: -1,35 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Южне, вул. Хіміків, 3-А
35.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,86
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
42.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,29
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,41
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,72
Економія при броні: -1,69 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,97
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
111.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,57
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,92
Економія при броні: -1,04 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,66
Економія при броні: -1,78 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
112.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,43
Економія при броні: -1,55 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
114.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,31
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
114.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,54
Економія при броні: -1,51 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Миколаїв, просп. Миру, 17
115.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,46
Економія при броні: -1,43 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
148.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
29,26
Економія при броні: -1,80 грн