Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,38
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,01
Економія при броні: -0,98 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,38
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,65
Економія при броні: -1,77 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,46
Економія при броні: -1,58 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,15
Економія при броні: -1,27 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,52
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,12
Економія при броні: -1,09 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,47
Економія при броні: -1,44 грн
В містах поряд
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
28,94
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
105.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,33
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
109.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,94
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,05
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
111.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,65
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
112.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,39
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,72
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
143.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,19
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
145.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,74
Економія при броні: -0,86 грн